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'lı teröristlerin 'de işçilere yönelik saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine düzenlenen ve 1 işçinin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan 2 işçi de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 01:18 ABONE OL
PKK'lı teröristlerin Hakkari'de işçilere yönelik saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi ağır yaralandı. Yaralı 2 işçi de müdahalelere rağmen şehit oldu.

Bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.

KANLARI YERDE KALMADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Bakanlık, bu teröristlerin Derecik'te işçilere saldıran terörist gruptan olduğunu bildirmişti.

Sivillere yönelik hain saldırı sonrası bölgede operasyon başlatıldığını duyuran MSB, "Saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatılmış, bölge havadan ve karadan ateş altına alınmıştır." açıklamasını yapmıştı.

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PKK'lı teröristlerin Hakkari'de işçilere yönelik saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi
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