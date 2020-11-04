‘Prensesim, annen artık senin yanında’

İzmir'dekidepremde enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, kendisi gibi enkazdan çıkarılan annesi ve iki kardeşiyle hastane odasında buluştu. Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarıldıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakımında tedaviye alınan Elif, sağlık durumu iyiye gidince çocuk cerrahi bölümüne sevk edildi.Elif, hastane odasında, enkazdan 23 saat sonra kurtarılan annesi Seher Perinçek, ablaları Elzem ve Ezel Perinçek ve ailesine kavuşan baba Oğuz Perinçek ile biraraya geldi. Sedyeyle kızlarının bulunduğu odaya getirilen anne Seher Perinçek, onlarla tek tek konuşarak sevgisini ifade etti. Kızı Elif'in elini tutan anne Perinçek, "Prensesim, annen senin yanında. Ben seni çok seviyorum. Sen benim bebeğimsin, birtanemsin" dedi. Perinçek, kızlarının kendisine can yoldaşı olduğunu kaydederek, "Siz bana çok destek oldunuz. Her şeyimsiniz. Benim aslan kızlarım" diye konuştu.