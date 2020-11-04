Salgının dudurulamadıgı kent de binlerce kişi bu mesajı paylaşıyor

Büyükşehir belediyesi basın yayın daire başkanlığında fotoğraf görevlisi Sertaç Akkuş'un ardından valilik basın görevlisinin de koronaya yakalandığı ortaya çıktı.

MESAJ ATILDI

Kahramanmaraş Valiliği kentte ziyaret ve toplantıların ertelenmesini isterken kentte onbinlerce kişi bir birlerine attıkları mesajla kendisinin davet edilmemesini istemeye başladı.

İşte Kahramanmaraş'ta on binlerce kişinin bir birine attığı o mesajda:

"DEĞERLİ DOSTLAR!



Pandemi dönemi sona erene kadar, düğün, nişan ve taziye gibi topluluklara; gezmelere gitmiyorum ve gitmeyeceğim de. Zorunlu olmadıkça toplumun kalabalık teşkil eden yerlerinden uzak duracağım. Evlenenlere ömür boyu mutluluklar; ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlarına başsağlığı diliyorum.

"Bu tür topluluklara gidersem ölebilir ve dahası birilerini öldürebilirim de." Ancak yaşamayı, hayatı, ailemi, evlatlarımı, arkadaşlarımı, dostlarım gibi kendimi de çok seviyorum.

Virüsü taşıyor, ancak belirtilerini göstermiyor olabilirim ve virüsü size bulaştırabilme riskimin olduğunun da farkındayım.

Biliniz ki ben virüs korkusuyla yaşamıyorum. Sadece sorun olmaktan ve içinde bulunduğumuz bu dönemde çözüme katkı sağlayamamaktan korkuyorum. Bu yüzden başkaları açısından gereksizmiş gibi görünse de toplum sağlığına katkıda bulunan sorumluluk sahibi bir birey olmak istiyorum.

Unutmayalım ki başkalarını da düşünerek yaşayabildiğimizde, bütün dünya çok daha iyi bir durumda olacak.

Maske takmak ve iki metre uzakta durmak bizleri zayıf, korkak ya da kontrol altında değil; düşünceli, zarif ve saygılı bireyler yapar.

Bir an için sevdiğiniz ve değer verdiğiniz birinin / birilerinin hastalandığını, ateşler içinde ve günlerce nefes alıp veremeden yavaş yavaş sonsuz bir yolculuğa çıktığını farz edin. Ne hissedersiniz?

Lütfen birbirimizin yaşam hakkına saygılı olalım ve dikkat edelim. Tabiki yaşamak ve yaşatmak istiyorsak... Güzel ve sağlıklı günler sadece sizin değil, hepimizin ve birlikte olsun..." ifadeleri kullanıldı.