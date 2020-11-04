SON DAKİKA: Bakan Koca 4 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 4 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 4 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 4 Kasım koronavirüs rakamları açıklandı | Video

4 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 144.416

HASTA SAYISI: 2.391

VEFAT SAYISI: 77

İYİLEŞEN SAYISI: 1841

HİJYENE ÖNEM VERİN. MASKE KULLANIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 146.247

HASTA SAYISI: 2.343

VEFAT SAYISI: 79

İYİLEŞEN SAYISI: 1817



AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin.

HİJYENE ÖNEM VERİN. MASKE KULLANIN.