Son dakika haberi: İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri açıklandı! Esnek çalışma ve mesai saatleri ile ilgili flaş kararlar...

Son dakika haberine göre; İstanbul'da esnek çalışma ve mesai saatleri ile ilgili kararların alındığı İl Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Vali Ali Yerlikaya esnek çalışma ve mesai saatleri ile ilgili alınan kararları tek tek duyurdu. Yerlikaya, "Kamuda 60 yaş üstü kamu olanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kişiler idari izinli sayılacak ve evden çalışabilecek. Diğer personeller haftalık olarak dönüşümlü çalışacak. Sanayi kesiminde çalışanlar mesaiye 07.00'de başlayacak. Karar 9 Kasım Pazartesi itibarıyla uygulanacak." dedi.

Son dakika: 81 ilde yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı! Salgına karşı kademeli mesai düzenlemesi! | Video

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA MESAİ SAATLERİ VE ESNEK ÇALIŞMA İLE İLGİLİ FLAŞ KARARLAR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"İstanbul'da tüm kamu, kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesaiye geçmişti. Bugünden itibaren dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamı genişliyor.

60 yaş ve üstü çalışanlar, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli olup evden çalışabilecek. Tüm kamu kurumları dönüşümlü çalışacak.

SANAYİYE MESAİ SAATİ DÜZENLEMESİ GELDİ

İşçi ve işveren sendikalarımız, meslek odalarımız, STK'larımız ile istişareler ettik. Sanayide çalışanların 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. 9 Kasım'dan itibaren başlayacak."

Gerek hastanede yatan gerekse evlerinde tedavileri devam eden kardeşlerimiz için tüm gereken tedavileri yapıyoruz. Sağlık çalışanları bizim kahramanlarımız. İstanbul'da 1405 filyasyon ekibimiz gece gündüz demeden dünyaya örnek bir çalışma yapıyorlar. Artık bazı işlerimiz çalışma saatleri 22'de sona erecek. 22 ağustos'tan itibaren 2 milyon 209 bin denetim yaptık. Artık kendimiz tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız.

Henüz salgın bitmedi kontrolü elden bırakmamalıyız. Temizlik virüse karşı en büyük silahımız. Lütfen kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak duralım."

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü hasta sayılarındaki artışa karşı yeni önlemlerin alındığını açıklamıştı.

Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edileceğini söyleyen Erdoğan, pazar yeri ve marketlerde denetimin artacağını aktarmıştı.

İŞ YERLERİ SAAT 22:00'DE KAPANIYOR

Erdoğan, alınan kararlarla ilgili "Paket servisi hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler saat 22:00'de sona erecek" ifadelerini kullandı.

'VAKALARIN YÜZDE 40'I İSTANBUL'DA'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 2 Kasım'da Twitter'da yaptığı açıklamada "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin" yazdı.

Bakan Koca, 29 Ekim'deki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında çözüme en çok ihtiyaç duyulan konunun toplu taşıma olduğunu belirtti. İşverenlere de seslenen Bakan Koca, "esnek mesai sistemine geçmek için elinizden geleni yapın, şartlarınız uygunsa vardiyalı çalışın" ifadelerini kullandı.