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HABERİ: Milli Eğitim Bakanı 'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Salgının yükselişte olduğu şu dönemde...

haberine göre; Milli Eğitim Bakanı dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, okullarda kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitim uygulamasını hatırlattı, "Okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk." dedi.

Giriş Tarihi: 4.11.2020 11:41 Son Güncelleme: 4.11.2020 11:50 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Salgının yükselişte olduğu şu dönemde...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, salgının yayılım gösterdiği çarşı, pazar gibi alanları hatırlattı, "Okulların daha güvenli olduğunu göstermiş olduk" dedi.

"DAHA GÜVENLİ OLDUĞUNU İSPAT ETME İMKANI BULDUK"

Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk.

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SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Salgının yükselişte olduğu şu dönemde...
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