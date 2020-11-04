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Son dakika! 'da esnek çalışma ve mesai saatleri ile ilgili kritik toplantı!

Son dakika haberine göre; 'da mesai saatleri ve esnek çalışma ile ilgili düzenleme başlıyor. İstanbul Valisi Başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yarın toplanacak. Vali Yerlikaya kararı tüm İstanbul'a duyuracak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası esnek çalışma ve mesai saatlerinde değişiklik yapılması konusunda kamu ve özel sektöre çağrıda bulunmuştu.

Giriş Tarihi: 4.11.2020 12:09 Son Güncelleme: 4.11.2020 12:16 ABONE OL
Son dakika! İstanbul'da esnek çalışma ve mesai saatleri ile ilgili kritik toplantı!
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yarın video konferans yöntemi ile toplanacak. Toplantıda, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile birlikte; sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirileceği öğrenildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararların, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yine yarın basın açıklamasıyla duyurulacağı belirtildi
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Son dakika! İstanbul'da esnek çalışma ve mesai saatleri ile ilgili kritik toplantı!
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