SON DAKİKA: İzmir'de 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanının çökme anına Sabah ulaştı! İşte o görüntüler...

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde ençok can kaybı yaşanan binanın çökme görüntüleri ortaya çıktı.

MUSTAFA SAİD ÖZKAN/ SABAH

İzmir'de yaşanan depremde 34 kişiye mezar olan Rıza Bey apartmanının çökme anı kamerada! | Video

Rıza Bey apartmanı şiddetli deprem ardından kısa sürede yerle bir oluyor. Binadan bazı sakinlerin dışarı kaçtıkları görülüyor.

32 mesken sayısı 5 işyeri olan Rıza Bey apartmanın çevresinde bulunan binalar yıkılmazken, binada yapılan ilk belirlemelerde yıkımın, binada kullanılan malzemeden kaynakladığı yönünde tespitler bulunuyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve çöken apartmanda yapılan kurtarma çalışmalarında 91 saat sonunda 3 yaşındaki Ayda Gezgin mucizevi şekilde sağ kurtarılmıştı. Minik Ayda İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin'in evladıydı. Anne Fidan Gezgin ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.