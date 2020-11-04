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Son dakika: 'de yakalanan teröristin sözde valisinin koruması olduğu ortaya çıktı

Son dakika haberi... Türkiye'ye yasadışı yollarla geçerken Demirtepe hudut sınır hattında yakalan 14 uyruklu şahsın yapılan araştırmasında M.H.O. isimli şahsın, Deyrizor bölgesinde sözde Valisi olarak bulunan kod adlı A.E.H. isimli teröristin koruması olduğu ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 09:16 Son Güncelleme: 4.11.2020 09:52 ABONE OL
Son dakika: Mardin'de yakalanan teröristin sözde DEAŞ valisinin koruması olduğu ortaya çıktı
Mardin'de düzenlenen operasyonlarda, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde sözde DEAŞ valisinin koruması yakalandı.
Türkiye'ye yasadışı yollarla geçerken Demirtepe hudut sınır hattında yakalan 14 Suriye uyruklu şahsın yapılan araştırmasında M.H.O. isimli şahsın, Deyrizor bölgesinde sözde DEAŞ Valisi olarak bulunan Ebu Muntasır kod adlı A.E.H. isimli teröristin koruması olduğu, Munbiç'te DEAŞ terör örgütü adına YPG terör örgütü ve rejim kuvvetlerine karşı savaştığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltında bulunan M.H.O. isimli terörist çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
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Son dakika: Mardin'de yakalanan teröristin sözde DEAŞ valisinin koruması olduğu ortaya çıktı
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