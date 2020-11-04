Tıbbi eldivenlerle yaşamlarını yitirdiler

Depreme Rıza Bey Apartmanı'ndaki muayenehanelerinde çalışırken yakalanan diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cesetlerine de dün sabah saat 07.00'de ulaşıldı. Ellerinde tıbbi eldivenler takılı halde bulunan Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cenazeleri ambulansla,Ege Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Enkaz alanında umutlu bekleyişlerini sürdüren kadınlardan birinin, cansız bedenlerin çıkarılması sırasında 'Kızım' diye feryat ettiği duyuldu. Rıza Bey Apartmanı'nda şu ana kadar 30 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.