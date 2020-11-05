350 bin liralık korsan operasyonu! Hepsi ‘Kitabevi’ne ele geçirildi

İstanbul'da "Kitabevi" olarak faaliyet yürüten bir adrese düzenlenen baskında piyasa değeri 350 bin lira olan 845 satışa hazır bandrolsüz İngilizce kitap ve 175 satışa hazır bandrolsüz CD olmak üzere toplam bin 20 adet korsan ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri, Sarıyer İlçesi'nde bulunan ve "Kitabevi" olarak faaliyet yürüten bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda; gizli bölmeler içerisine saklanmış halde piyasa değeri 350 bin lira olan 845 satışa hazır bandrolsüz İngilizce kitap ve 175 satışa hazır bandrolsüz CD olmak üzere toplam bin 20 adet korsan ürün ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.