AKINCI, testleri bir bir geçiyor

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Türkiye'nin savunma sanayiinde kritik bir eşiği daha aşmasını sağlayacak Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) uçuş testleri devam ediyor. AKINCI TİHA bir başka Sistem Tanımlama Testi'ni daha başarıyla tamamladı.Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim Merkezi'nden havalanan AKINCI gerçekleştirilen bu testte ilk defa yer kontrol istasyonu bulunmayan uzak bir meydana tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından yapılan test uçuşunun görüntülerini paylaşarak açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar AKINCI'nın testlerinin devam ettiğini belirterek "Bugün ilk defa Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi. Semalarımızda Hür ve Özgür..." diye yazdı.