Ayda’nın annesine veda

İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in ardından cansız bedenine ulaşılan annesi Fidan Gezgin (38), dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Hacılarkırı Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Fidan Gezgin'in kız kardeşi Filiz Amaç ablasının tabutuna sarıldığında sinir krizi geçirdi.Fidan Gezgin'in cenazesi, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Fidan Gezgin'in eşi Uğur Gezgin cenazeye katılanlardan kızı Ayda için dua etmelerini istedi.Törenin ardından açıklamalarda bulunan Uğur Gezgin, kızı Ayda'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi, o gün yaşadıklarını anlattı: "Ayda'yı 2 dakika görebildim. Tedbir amaçlı yoğun bakımda olduğu için göstermiyorlar. Sağlığında herhangi bir sıkıntı yok. 1996'dan beri o evde oturuyoruz. Altımızdan fay hattı geçiyor. Depremden 20 dakika öncesinde parktalardı. Telefonla konuşmuştum. Eve girdikten sonra çamaşırları makineye atarken, yan tarafta buzdolabı var. Orada üstüne kapaklandığını düşünüyorum. İlk darbeyi aldıktan sonra eşim vefat etmiş. Yavrumuza bir şekilde annelik duygusuyla yaşam üçgeni açmış."