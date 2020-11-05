Başkan Erdoğan Gültekin ve Özen’i Külliye’ye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Erdoğan, görüşmede, Gültekin'e geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Erdoğan, yaralı olmasına rağmen arkadaşı Özen ile birlikte canlarını hiçe sayarak diğer yaralılara yardıma koşan ve o sırada vurulan bir polis memurunu ambulansa taşıyarak onun hayatını kurtaran Gültekin'e "Seninle gurur duyuyoruz" dedi. Gültekin ile isimlerinin aynı olmasının da güzel bir tevafuk olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Avusturyalılara yardım etmeye devam edin. Onlar belki bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Çünkü biz yaradılanları Yaradan'dan ötürü sevdik; dinine bakmadık, mezhebine bakmadık. Sadece insan olması bizim için yeter dedik ve bu yola da böyle devam ediyoruz... Müslüman olmaktan başka -onlar nezdinde- sizin hiçbir günahınız yok. Ama bizim için de Müslüman olmak en önemli iftihar vesilesi. Bulunduğunuz her yerde, iyiliğin, barışın, güzelliğin temsilcisi olacağınızdan eminim. Gözlerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aileye selamlar."Gültekin ise Erdoğan'a teşekkür ederek, "En büyük hayalim, bir gün sizinle yüz yüze görüşmek ya da telefonla konuşmaktı. İsminizi de büyük bir şerefle taşıyorum" dedi. Özen de "Allah sizi alem-i İslam'ın başından eksik etmesin" diye konuştu.Erdoğan, Gültekin ve Özen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.