Birlikte yine çok güzelsin Türkiyem

İzmir'i sarsan deprem 83 milyonu tek yürekte birleştirdi. Siyasi ayrılıklar, günlük dertler unutuldu. Tüm Türkiye enkazdan çıkan her cansız beden için kahroldu, kurtarılan her can için sevince boğuldu. Facianın acısını azaltmak için Edirne'den Kars'a herkes seferber oldu. Gönüllüler depremzedenin yardımına koştu. Yurdun her yanından afet bölgesine 70 bin yardım malzemesi gönderildi. Kimi kumbaradaki parasını, evindeki battaniyeyi bağışladı. Kimi yemek yapıp dağıttı, depremzede çocuklara burs verdi. Kısacası Türkiye yine kendisine yakışanı yaptı.Ekipler de kahramanlık destanı yazdı. İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD koordinesinde enkaz bölgesine koşan AKUT, JAK, itfaiye, belediyeler ve STK'lara bağlı 7 binden fazla arama kurtarma görevlisi günlerce iğneyle kazar gibi mücadele etti ve 107 kişiyi yıkıntıların arasından alıp çıkardı. Kızılay, acil barınma ihtiyacı için geçici barınma merkezleri oluşturdu. Kurum ve kuruluşlar ile okulların yürüttüğü çalışmalarla battaniye, uyku tulumu, kışlık kıyafet, çocuklar için mont, ayakkabı ve oyuncak, bebek maması, kişisel hijyen malzemeleri, kuru gıda ile kedi ve köpek mamasının yer aldığı çok sayıda malzeme İzmir Kültürpark Fuar Alanı'ndaki 9 bin metrekarelik ayni bağış deposunda toplandı. Depoya şu ana kadar ülke genelinden 7 TIR, 20 kamyon ve pikapla yaklaşık 70 bin adet yardım malzemesi ulaştı. Vatandaşlar, yurdun dört bir yanından yardıma koştu:Bursa'da simitçi babasının verdiği harçlıkları biriktiren 8 yaşındaki Belinay Doğu, biriken parasını enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Ayda ile Elif için gönderdi.Semra&Enver Yücel (SEY) Vakfı kurtulan çocuklar için eğitim meşalesi yaktı. Vakıf yönetimi, enkazdan kurtarılan tüm çocukların, hayat boyu eğitim masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.Bazı iş insanları hem kurtulan çocukların hem de çocukları kurtaran AFAD ekibinin çocuklarının eğitim masraflarını karşılama sözü verdi.İzmir depreminin simgesi haline gelen ve ambulansta görevli personele köfte ekmek istediğini söyleyen Ayda'nın sözleri tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Vatandaşlar Ayda için sipariş yağdırdı. Trabzon'da bir köfteci, Ayda'ya ithafen 3-4 yaşındaki çocuklara köfteyi ücretsiz yaptı.atv'nin reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 3.5 milyon liraya yakın bağış toplandı. Depremzedelerin yaralarını sarmak için Müge Anlı ve Dostları Aşevi bölgeye gitti.Trendyol, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle depremzede öğrenciler için 1 milyon liralık burs fonu oluşturdu.Kars'a bağlı Susuz Belediyesi depremzedeler için 10 ton patates gönderdi. Nakliye masrafları Onur Uludaşdemir tarafından karşılanan TIR'ın önüne Türk bayrağı asılarak 'Yüreğimiz sizinle İzmir' yazısı asıldı.Tunceli'den İzmir'e 2 bin 537 adet battaniye gönderildi.Edirne'den bölgeye kuru gıda paketi ve hijyen kitlerinin yanı sıra maske ve dezenfektan ulaştırıldı.Depremin yaşandığı ilk iki gün 13 bini aşkın vatandaş, AFAD'a gönüllülük başvurusu yaptı.Van'da 2011'de meydana gelen depremde enkaz altından yaralı çıkarılan ve aralarında Kırgız Türkleri'nin de bulunduğu bir grup, İzmir'deki depremde gönüllü görev almak için Türk Kızılay Şubesi'ne müracaat etti.Deprem bölgesine 10 kişilik arama kurtarma ekibi gönderen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, günlük 5 bin kişiye sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip aşevi TIR'ını da İzmir'e sevk etti.Gaziantep'te kurulu Oba Makarna ise depremzedelerin bulunduğu alanlarda sıcak makarna, irmik helvası ve noodle servisi gerçekleştirdi.Elazığ depremi sonrası konteyner kentte yetim iki kardeş Zeynep (6) ve Toprak Sezikli (8) kumbaralarındaki paraları İzmir'e bağışladı.1999 yılında meydana gelen iki depremle büyük yıkım yaşayan Düzce'de vatandaşlar, kendilerine yardım gönderen İzmir halkını unutmadı. Gece gündüz gönüllü çalışarak ürettikleri 81 bin şişe kolonyayı İzmir'e gönderdiler.İzmir'deki depremin sembol isimleri haline gelen Ayda Gezgin ve Elif Perinçek'in hastanede ihtiyaçları olabileceğini düşünen İzmirliler, hediyeler alıp getiriyor. Ayda ve Elif'in kurtarılma anlarını TV'den canlı izleyen aile hekimi Eser Yalman, mesaisi biter bitmez bir kıyafet mağazasından alışveriş yapıp hastaneye koştu.Van'ın Erciş ilçesinde 9 yıl önce yaşanan depremde 28 saat sonra kurtarılan depremzede İlyas İşler (33), yardımseverlerin kendisine gönderdiği battaniyeyi, yazdığı mektupla birlikte aynı acıyı yaşayan depremzedelere gönderdi.