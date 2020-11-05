Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın koronavirüsü yendi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüsü yendiğini duyurdu. Kalın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

KALIN'DAN AÇIKLAMA: BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum.