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koronavirüsü yendi

, koronavirüsü yenmeyi başardı. Kalın, koronavirüs tedavisinin başarı ile sonuçlandığını bildirdi, "Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 12:01 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın koronavirüsü yendi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüsü yendiğini duyurdu. Kalın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

KALIN'DAN AÇIKLAMA: BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın koronavirüsü yendi
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