DEAŞ’ın sözde valisinin koruması yakalandı

DEAŞ'IN, Suriye'nin Deyrizor kentinin sözde valisinin koruması olduğu tespit edilen 'Ebu Muntasır' kod adlı terörist A.E.H., Mardin'de yakalandı. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Demirtepe hudut sınırında jandarma ekipleri Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmek isteyen Suriye uyruklu 14 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden birinin terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyrizor kentinin sözde valisinin koruması Ebu Muntasır kod adlı terörist A.E.H. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan teröristin, Suriye'nin Münbiç kentinde terör örgütü DEAŞ adına terör örgütü YPG ve rejim kuvvetlerine karşı savaştığı tespit edildi. Terörist tutuklandı.