Derecik’te 3 işçiyi şehit eden PKK’lılardan 5’i öldürüldü

Hakkâri'ninDerecik ilçesinde, Irak sınırındaki iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine, PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 işçi olay yerinde, 2 işçi de yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan "Kahraman Mehmetçiklerimiz şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacak, bu kalleş saldırının hesabı misliyle sorulacaktır" açıklamasının hemen ardından başlatılan operasyonda saldırıyı geçekleştiridikten sonra kaçan PKK'lı teröristlerden 5'i Şemdinli'de etkisiz hale getirildi.MSB'den yapılan ikinci açıklamada "Şemdinli Balkayalar bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Derecik bölgesinde yol yapım çalışması yapan ve evine ekmek götürmekten başka amacı olmayan masum işçi kardeşlerimize saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi" bilgisine yer verildi. Açıklamada, "Hain saldırıda şehit düşen işçi kardeşimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" ifadesi kullanıldı.Hain saldırının hemen ardından Twitter'dan paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor. Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize rahmet, yaralananlara sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum. Milletimize karşı düzenlenmiş adi terör saldırılarına güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir" di.