Dışişleri’nden Fransa’ya ‘Bozkurtlar’ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Fransız hükümetinin 'Bozkurtlar' isimli hareketin lağvedildiği açıklamasına tepki gösterdi. Fransa'da sözü edilen böyle bir oluşumun olmadığı belirtilen açıklamada, "Hayal ürünü olan bu oluşumu ele alırken, dünyanın pek çok ülkesinde de kullanılan son derece yaygın ve kanun dışı hiçbir boyutu olmayan sembollerin yasaklanması kabul edilemez. Yıllardır ülkesinin her köşesinde açık faaliyet gösteren terör örgütü PKK ve FETÖ uzantısı derneklere müsamaha eden, Fransa'daki Türk çıkarları ve toplumuna yönelen şiddeti, gösteri ve ifade özgürlüğü gerekçesiyle cezasız bırakan Fransız hükümetinin, bugün alelacele bu adımı atması ibretliktir. Bu karar aynı zamanda Fransız hükümetinin tamamen Ermeni çevrelerin esiri haline geldiğini göstermektedir" denildi.