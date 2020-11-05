Eylem hazırlığındaki DEAŞ militanlarına operasyon! Uyuyan hücreler çökertildi

Ankara'da aralarında örgütün infazcısı ve silahlı faaliyet gösteren iki militanın da gözaltına alındığı operasyonda polis ele geçirilen dijital materyallerden yola çıkarak örgütün uyuyan hücresindeki biri kadın 3 sözde DEAŞ Polisi'ni daha gözaltına aldı. Zanlılardan 8'i tutuklanırken, 2 örgüt üyesine adli kontrol kararı verildi.



Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın çatışma bölgelerinde aktif faaliyet gösteren iki grubun Ankara'ya geldiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında DEAŞ üyelerinin örgüt tabanına, örgütün halen aktif olduğu mesajını vermek amacıyla eylem yapabileceğine yönelik istihbarı bilgiler elde edilmesi üzerine 27 Ekim'de eş zamanlı operasyonla 7 kişi gözaltına alındı.

UYUYAN HÜCREDE 3 SİLAHLI MİLİTAN DAHA YAKALANDI



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem planı yaptıkları öne sürülen zanlılar arasındaki M.B.H.A. 'nın DAEŞ terör örgütü içerisinde infazcı olarak yer aldığı, A.B.H.C. ve B.C.Ş.' nin ise örgüt içerisinde silahlı faaliyet gösteren militanlardan olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 7 örgüt üyesinin saklanmış oldukları evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemeler ve ifadeler doğrultusunda polis bir adrese daha baskın yaptı.

KARI-KOCA SÖZDE ÖRGÜT POLİSİ



Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin baskın yaptığı hücrede, DAEŞ içerisinde sözde örgütün polisi olduğu belirtilen 1'i kadın 3 şüpheli daha yakalandı. Zeynep C. ile eşi Abbas H.'nin örgütün sözde polis gücü içerisinde görev aldığı, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne ait evinde saklandıkları belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 terör örgütü üyesinden örgütün sözde polisi Zeynep C., eşi Abbas H, infazcı M.B.H.A ile silahlı faaliyet gösteren A.B.H.C ve B.C.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.