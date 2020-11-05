HSK harekete geçti! Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’nı darp eden savcıya soruşturma

İstanbul Ataköy'de bulunan hakim-savcı lojmanlarında ilginç bir olay yaşanmış, aynı lojmanda ikamet eden Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.K.'yı darp etmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Ataköy hakim-savcı lojmanının bahçesinde bulunan çocuk parkı yakınlarında yaşanan olayda, Savcı Ergün Güçlü'nün çocuğu ile Ağır Ceza Başkanı Y.K.'nın çocuğu aynı parkta oynuyordu. Çocuklar arasında yaşanan anlaşmazlık üzerine ortalık gerilmiş, Güçlü önce Y.K.'nın kayınpederi ile tartışmıştı. Daha sonra tartışmaya Y.K. da dahil olmuştu.

YÜZÜNE DARBE ALDI



Gerginlik üzerine laf dalaşı kaba kuvvete dönüşmüş, Savcı Ergün Güçlü önce sözlü tartışma yaptığı Ağır Ceza Başkanı Y.K.'ya bir anda saldırmıştı. Saldırının daha da büyümesine olay yerinde bulunan başka hakim-savcılar engel olmuştu. Yüzüne 3 yumruk darbesi alan hakim Y.K., hastaneye kaldırılmış, tedavisi yapılan Y.K. darp raporu almıştı.

HSK HAREKETE GEÇTİ



Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire harekete geçti. Daire, Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü hakkında soruşturma izni verirken olayın derinlemesine araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

Savcıdan Ağır Ceza Başkanı’na darp!