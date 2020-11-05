İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaman çelişki! Hani yıkım yetkisi yoktu?

Aziz Kocaoğlu'nun konuşması şöyle:

"Bu deprem sağlıklı koşullarda yaşamanın ve kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Hem yerel yönetim, hem de merkezi yönetim kentsel dönüşümün zaruret olduğunun bilincinde.. Muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve ilçe belediye başkanlarımız kentsel dönüşümün hızlanması ve bir an önce tamamlanması için hep birlikte elimizden gelen her türlü çabayı göstermeliyiz. Bir yandan bizim yaptığımız gibi yüzde 100 uzlaşıyla bir seferberlik başlatarak bir yandan ilçe belediyelerinin planlamalarıyla teşvik ederek vatandaşlarımızı ikna ederek hep birlikte bu problemi çözmek zorundayız. Sağlıksız koşullardan kurtulmanın tek yolu kentsel dönüşümdür.