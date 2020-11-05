İzmir depremi son dakika haberi: İzmir depreminde son durum nedir? Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Tüm Türkiye'yi sarsan İzmir depreminden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından İzmir depremi son durum hakkında bilgi almak isteyenler araştırmalarını sürdürürken 108.saatte acı haber geldi. Rıza Bey Apartmanı enkazından doktor Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı. Peki; İzmir depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İzmir depreminde son durum nedir?
İzmir depremi son gelişmeler, son durum yakından takip edilirken hem güzel haberler hem de acı haberler geliyor. 108.saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkartılan Zarife Doğan'ın cansız bedenine ulaşılırken geçtiğimiz günlerde mucize bebek Ayda Gezgin kurtuluşu da yüreklere su serpmişti.
İşte İzmir depreminden son durum, son gelişmeler!
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi.
Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BİTTİ
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi.
Güllüoğlu yaptığı açıklamada, "Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz. En kalbi şükranlarımızla. Diğer konularda ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
108'İNCİ SAATTE ACI HABER
İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazından 108 saat sonra acı haber geldi. Ekiplerin enkaz üzerinde yaptıkları çalışmaların ardından doktor Zarife Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yerle bir olmuştu. Depremin 108'nci saati itibariyle enkaz bölgesinde hareketli dakikalar yaşandı.
Enkazdan bir sesin gelmiş olabileceğine yönelik ekipler o bölgede çalışmalarını yoğunlaştırırken, deprem bölgesinde enkaz altından gelecek bir mutlu haberi bekleyen vatandaşlar ise umutlu gözler ile ekiplerin çalışmasını takip etti. Enkaz üzerinde termal kameralar ile çalışmalar yapılırken, sedye ve ambulans ise olay yerinde hazır bekletildi.
Yaklaşık 40 dakikalık çalışma esnasında alanda büyük bir sessizlik hakim olurken, umutlar bir anda yerini gözyaşına bıraktı. Doktor Zarife Doğan'ın cansız bedeni ekipler tarafından enkaz altından çıkartıldı. Doğan'ın cansız bedeni Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
DEPREMZEDELERİN ERZAKLARINI SATAN KİŞİ TUTUKLANDI
İzmir'de deprem bölgesinden topladığı erzak ürünlerini marketinde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
İzmir'de meydana gelen depremin ardından, deprem bölgesinde hasar gören binaların yakınında ücretsiz olarak dağıtılan yardım malzemelerini, bir kişinin toplayarak iş yerinde sattığı öne sürüldü. Bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.O. isimli iş yeri sahibini gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan M.O., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
POLİS BEKLİYOR
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazında bulunan eşyaların başında polis bekliyor.
Yağcıoğlu Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.
GÖRENLERE DUYGUSAL ANLAR YAŞATIYOR
Çalışmalar kapsamında enkazdan çıkarılan eşyalar, sahiplerine veya yakınlarına teslim edilmek üzere polis ekiplerince 275 Sokak'ta korumaya alındı.
Eşyalar arasında ev aletleri, kişisel malzemeler, giysiler, spor müsabakalarında elde edilmiş kupalar, düğünde çekilmiş fotoğraflar yer alıyor.
Polis ekiplerinin başında nöbet tuttuğu eşyalar, görenlere duygusal anlar yaşatıyor.
Depremin ardından tamamen yıkılan binalar arasında olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından 7 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 7 kişinin de cenazesine ulaşılmıştı.