Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İzmir depremi soruşturmasında son dakika! 9 şüpheli tutuklama talebiyle...

depremi soruşturmasında son dakika! 9 şüpheli tutuklama talebiyle...

Son dakika haberi... 6.6’lık ’de gerçekleşen depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. 9 şüpheli ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan ’ne sevk edildi.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Giriş Tarihi: 5.11.2020 17:53 Son Güncelleme: 5.11.2020 18:39 ABONE OL
İzmir depremi soruşturmasında son dakika! 9 şüpheli tutuklama talebiyle...

İzmir'de gerçekleşen 6.6'lık deprem sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında savcılık sorguları tamamlanan 9 şüpheli, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Son dakika! İzmir depremi soruşturmasında 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi | Video

AYRINTILAR GELİYOR...

İşte “Deprem değil bina öldürür”ün belgesi

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir depremi soruşturmasında son dakika! 9 şüpheli tutuklama talebiyle...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA