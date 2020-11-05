İzmir depremi soruşturmasında son dakika! 9 şüpheli tutuklama talebiyle...

İzmir'de gerçekleşen 6.6'lık deprem sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında savcılık sorguları tamamlanan 9 şüpheli, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Son dakika! İzmir depremi soruşturmasında 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi | Video

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