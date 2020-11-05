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’de kentsel dönüşümün bilançosu

ANKARA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 ABONE OL
İzmir’de kentsel dönüşümün bilançosu
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili rapor hazırladı. Raporda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüme yönelik faaliyetlerine de yer verildi. Raporda 2019-2024 arasında 35 bin konutun dönüşümünün planlandığı ancak bugüne kadar bin konutun dönüştürüldüğü, 5 bin konut için ihaleye çıkıldığı, bu şekilde kentsel dönüşümün 35 yıla sarkacağı ifade edildi. Belediyenin 2020 için Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'na 27 milyon lira bütçe ayırdığına, belediyesi bütçesinin ise 7 milyar 950 milyon lira olduğuna dikkat çekildi.
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İzmir’de kentsel dönüşümün bilançosu
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