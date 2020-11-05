Kocasını öldüren Hülya Ören’in davasında yeni gelişme: Üst mahkeme cezayı onadı

Güngören'de 25 Ağustos 2019'da yaşadıkları evde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren Hülya Ören yargılandığı Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemenin kararı ardından Hülya Ören bir üst mahkemeye başvurarak verilen cezaya itiraz etti. 25 Ağustos 2019'da Güngören'de Hülya Ören, can havliyle mutfaktan bıçak aldığını söyleyerek maktule doğru 2 kez salladığını eşinin ise yere yığıldığını anlatmıştı. İfadesinde hemen polis ve ambulansa haber verdiğini belirten Ören, öldürme kastıyla hareket etmediğini sadece kendini korumak istediğini aktarmıştı.

15 YIL HAPSE MAHKÛM EDİLDİ



Hülya Ören yargılandığı mahkemede "Ben kendimi korumaya çalıştım. Aksi takdirde o beni öldürecekti" diyerek kendisini savunmuştu. Mahkeme heyeti sanık Hülya Ören'in "Eşe Karşı Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verip, suçun haksız tahrik altında işlendiğini belirterek 15 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar vermişti.

"SALGIN VAR TAHLİYE EDİLSİN"



Mahkemenin kararının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine başvuran Hülya Ören'in avukatları yerel mahkemenin kararına itiraz ederek Ören'e verilen hapis cezasının yerinde olmadığına ve COVİD-19 nedeniyle cezaevlerinin güvenli olmadığını, bu nedenle tahliye edilmesi gerektiği talebinde bulunmuşlardı.

ÜST MAHKEME KARARI YERİNDE BULDU



Geçtiğimiz günlerde itirazı değerlendiren BAM, yerel mahkeme tarafından Hülya Ören'e verilen hapis cezasının yerinde olduğunu, Kadir Ören'e karşı kasten öldürme suçunun işlendiğinin sabit olduğunu belirterek yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildi.