Kolonlar kesildi girişler değiştirildi

İzmir'de çöken 6 apartmanın röntgeni çekildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 54 kişinin müşteki sıfatıyla, 40 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Binaların müteahhitleri ve fenni müdürleri olan 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Şüphelilerden biri öldü, diğeri aranıyor. İşte 6 apartmandan çarpıcı bilgiler:9 can kaybı var. Müteahhit M.Y., apartmandaki marketin sahibi R.Y. ve binanın fenni mesulü N.B. gözaltına alındı. Binanın alt katında 9 işyerinden, 7'si birleştirildi. Bu yapı R.Y.'ye 2002'de kiraya verildi. Marketin yapmış olduğu tadilatta bir kolon kesildi, dış duvar yıkılıp camekana çevrildi. Ruhsat 2006'da alındı.11 can kaybı var. Müteahhit Ş.A. ve fenni mesul O.A. gözaltında. Bodrum katında bulunan soğuk hava deposu bölünerek kömürlük haline getirildi. Yağmur yağdığında suyla doluyor. Su pompayla tahliye ediliyor.30 can kaybı var. Müteahit M.U. aranıyor. Fenni mesul T.A. gözaltında. 28 hane 6 işyeri bulunuyor. Bir işyerinde tadilat gerçekleştirildi ancak herhangi bir tahribat yaşanmadı. 2005'te depremde oluşan çatlaklar kapatıldı.10 can kaybı var. Müteahhidi A.İ. hayatta değil. Binanın fenni mesulü E.İ. gözaltında. İlk yıllarda yapı planına uygun olmayacak şekilde bina giriş ve yönü değiştirildi. B, C ve D bloklardaki hasarın altta bulunan otoparktan kaynaklanabileceği belirtiliyor.14 can kaybı var. Müteahhid Ç.D. gözaltında. 2018'de yapılan testte 3. dereceden sıvılaşma tespit edildi. Bina sakinleri yenilenmeyi, maliyetin yüksek olmasından dolayı oy çoğunluğu ile reddetti.34 can kaybı var. Müteahhidi H.Ö. gözaltında. 2005'teki depremde bina aşırı sallandı ancak binada oturulmaya devam edildi. Binanın yıkılması, kullanılan malzemeye bağlanıyor.