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Lideri 'den son dakika açıklamaları

Genel Başkanı , partisinin MYK gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. depremiyle ilgili konuşan Bahçeli "Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin, milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 15:03 Son Güncelleme: 5.11.2020 15:27 ABONE OL
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamaları

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

"KÜSTAH BİR SİYASET..."

Devlet tüm imkanlarıyla İzmir halkının yanında olmuştur. Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin, milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir. CHP'nin tahrikleri nafile bir gayrettir. İzmir'de 1989 yılından bugüne, bir dönem haricinde, yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir. Hayasız provokasyonuna ne kanacaklar ne de aldanacaklardı. CHP'nin yalancı sözcülerinin umudu sönmüştür. Haksız yere partimizi suçlayan CHP'nin oyunu bozuldu. Hiçbir milli ve manevi konuda milletimize tercüman olamayan CHP bozguna uğramıştır. Haksız yere hükümeti töhmet altında bırakan CHP'nin melanet oyunu bozulmuştur.

Bahçeli açıklamasında ABD Başkanlık seçimlerine de değindi. MHP lideri ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

ABD BAŞKANININ KİM OLACAĞI DEĞİL NE YAPACAĞI ÖNEMLİ

ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, bize göre isimler bazında değil, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır. ABD başkanının kim olacağından çok seçilen kişinin uygulayacağı politikaların çerçevesi, milli varlığımıza etkileri değerlendirilmelidir.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamaları
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