Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza kamerada

Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kamerada

'in Nizip ilçesinde, motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 14:46 Son Güncelleme: 5.11.2020 14:52 ABONE OL
Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza kamerada

Kaza, önceki gün Cahit Tanyol Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Mustafa B. yönetimindeki 27 VD 351 plakalı otomobil, Hastane Caddesinden gelen Ömer Faruk A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Kazada, motosikleti ile otomobilin altında kalan Ömer Faruk A. yaralandı.

Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza kamerada | Video

Çevredekiler tarafından otomobilin altından çıkarılan Ömer Faruk A., ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif yaralanan Ömer Faruk A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA