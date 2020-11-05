Almanya'da terör örgütü PKK tarafından 2019'da kaçırılan Nilüfer T.'nin annesi Maide T., başkent Berlin'de kızına kavuşmak için aylardan beri yaptığı eylemini sürdürdü. Başbakan Angela Merkel'in başkanlığında Bakanlar Kurulu sırasında Başbakanlık binasına gelen Maide T. ve beraberindeki grup, gösteri düzenledi. Göstericiler, üzerinde "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı. Anne Maide T, kızının bir an önce evine dönmesini isteyerek, "Tek dileğim, nasıl Berlin Duvarı 31 yıl önce yıkılıp aileler birbirine kavuştuysa PKK da bir an önce biter, çocuklar ailelerine kavuşur. Bu acı da biter" diye konuştu.