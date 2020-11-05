PKK terörü için de empati bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 130. Toplantısı'nda konuştu. Çavuşoğlu, "Terörizmin farklı türlerinden en fazla acıya maruz kalan ülke olarak, geçen hafta Fransa, iki gün önce ise Viyana'da masum canları katleden barbarca terör saldırılarını kınıyoruz. Aynı zamanda, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu binlerce sivili katleden PKK terörü için de aynı empatinin gösterilmesini bekliyoruz. Terörizmin din, kimlik ve ırkı yoktur. Hiçbir şey şiddet ya da bir insanın hayatına kıyılmasını meşru kılamaz." Demokrasinin temel taşlarından biri olan ifade özgürlüğüne değer verildiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Ancak, herhangi bir dinin en kutsal değerlerini karalamak ifade özgürlüğü olarak gösterilemez" diye konuştu. Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için hepinizin 'ama, eğer' demeden sesinizi çıkartmanız yönünde çağrıda bulunuyorum. Çifte standart olmamalı. Gürcistan ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini nasıl savunuyorsak, Azerbaycan'ın da haklarını savunmalıyız" dedi.