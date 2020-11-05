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'lı teröristlerin şehit ettiği işçinin ardından gözyaşı kaldı! Henüz 6 ay önce baba olmuştu

'nin Derecik ilçesinde terör örgütü mensuplarının yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırısında şehit olan işçilerden Mehmet Reşat Keskin, 'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit olan Keskin'den geriye 6 aylık bebeği ile 2 çocuğu ve gözü yaşlı bir eş kaldı.

MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 5.11.2020 21:15 Son Güncelleme: 5.11.2020 21:20 ABONE OL
PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçinin ardından gözyaşı kaldı! Henüz 6 ay önce baba olmuştu

Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan Keskin'in cenazesi, Hakkari'deki otopsi işlemlerinin ardından Van'a getirildi.

Van'a getirilen şehidin naaşı Van'ın Edremit ilçesindeki ailesin teslim edildi. Burada bulunan Eski Eminpaşa Camisi önünde tören düzenlendikten sonra İl Müftü Vekili Sacid Emiri cenaze namazını kıldırdı, dua etti.

3 çocuk babası Keskin, Eski Şehir Mezarlığında dualar eşliğine toprağa verildi. Keskin'in 6 ay önce baba olduğu öğrenilirken, evine ekmek götürmek için Hakkari'ye gidip çalıştığı belirtildi.

Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Keskin'in yakınları katıldı.

Vali Bilmez, törenin ardından şehidin yakınlarını teskin etti, acılı aileye başsağlığı diledi.

PKK'NIN HAİN SALDIRISINDA 3 ŞEHİT VERİLMİŞTİ
Derecik ilçesinde dün Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda işçiler Selim Gündüz, Zeki Ölmez ve Mehmet Reşat Keskin şehit olmuştu.

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PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçinin ardından gözyaşı kaldı! Henüz 6 ay önce baba olmuştu
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