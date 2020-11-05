Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda flaş açıklamalar

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Arama kurtarma, enkaz kaldırma, sağlık hizmetleri, barınma ve gıda başta olmak üzere depremzedelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılandı. Bakan arkadaşlarım başta olmak üzere yetkililer bölgede seferber olarak, gelişmeleri yakından takip etmişlerdir. Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır.

İnşallah 1 ay içinde de deprem konutlarını yapmaya başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden de teslim edeceğiz. Yol haritamız bu. Anamuhalefetin başındaki zat oraya yaptığı turistik ziyarette, '5 gün oldu, hala enkaz kaldırılmadı' diyor. Enkaz kaldırılma yarışına girilse 5. gün çıkarılan o yavru nasıl kurtarılacaktı? Bildiğin iş için konuşursun, bilmediğin iş için neden konuşuyorsun? Sus da adam sansınlar. Sen İzmir Milletvekilisin orada kalman lazım, şöyle bir uğrayıp gidiyorsun.

Daha önce de bir tane Kızılay çadırı görmedim demişti Elazığ'da. Bura ile ilgili de Kızılay'a verdiler, veriştirdiler. Kızılay, AFAD tüm imkanları ile orada hazırdı. Burada yoğun şekilde çadır kuruluşu falan hepsi yapıldı. Çadırda kalmak istiyorum diyen vatandaşımıza, hayır falan denilmedi. KYK'ları da hazır hale getirdik. İsteyenler oralarda da kalabilirdi. Vatandaşlarımız oraları pek tercih etmedi, çadırları tercih etti.