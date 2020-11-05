Son dakika... Çöken Barış sitesinde kritik isim konuştu: Yıkılacağını biliyorduk çünkü...

İzmir'de ilk katlarının üzerine adeta oturan Barış Sitesi'ndeki apartmanların çökme nedenine ilişkin son derece çarpıcı bir son dakika gelişmesi yaşandı. Deprem sonrasında enkazdan çıkarılan cansız bedenlerin vebalini alanlara ilişkin önemli itiraflar içeren ifadeler sitenin inşaatında çalışan bir işçiye ait. Erol Kaya depremde çöken Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçilerinden olduğunu söyledi ve inşaata başlanmadan önce zeminin durumunu, inşaaat sırasında kullanılan malzemeleri ve bu durumu bildiklerini aktardı. Kaya son dakika itiraflarında "Ben harç taşırken inşaatta yürümeye korkuyordum" derken bunun nedenini de açıkladı. Sözleri uzmanların bu bölgenin zemini ile ilgili dediklerini doğruluyordu. İşte detaylar;