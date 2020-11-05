Son dakika... Çöken Barış sitesinde kritik isim konuştu: Yıkılacağını biliyorduk çünkü...

İzmir'de ilk katlarının üzerine adeta oturan Barış Sitesi'ndeki apartmanların çökme nedenine ilişkin son derece çarpıcı bir son dakika gelişmesi yaşandı. Deprem sonrasında enkazdan çıkarılan cansız bedenlerin vebalini alanlara ilişkin önemli itiraflar içeren ifadeler sitenin inşaatında çalışan bir işçiye ait. Erol Kaya depremde çöken Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçilerinden olduğunu söyledi ve inşaata başlanmadan önce zeminin durumunu, inşaaat sırasında kullanılan malzemeleri ve bu durumu bildiklerini aktardı. Kaya son dakika itiraflarında "Ben harç taşırken inşaatta yürümeye korkuyordum" derken bunun nedenini de açıkladı. Sözleri uzmanların bu bölgenin zemini ile ilgili dediklerini doğruluyordu. İşte detaylar;
BAYRAKLI'DA EN FAZLA HASAR ALAN BÖLGE
İzmir depreminde çok sayıda bina enkaza dönüşürken bazıları da ağır hasarlar aldı. Bayraklı'da en fazla hasar gören binaların olduğu alanlardan biri de Barış Sitesi'nin olduğu mahalle.
SON DAKİKA ORASI MANDALİNA BAHÇESİYDİ
30 yıl önce mandalina bahçesi olan bu mahalle şimdi binalarla dolu. Ancak depremin ardından burası da sadece bina temellerinin kaldığı bir tarlaya dönüşecek. Erol Kaya, depremde çöken Barış Sitesi ve etrafındaki ağır hasarlı binaların yapım aşamasında çalışan inşaat işçisi. O bu mahalleye geldiğinde burası tarla ve bahçelerden oluşuyordu.
"ÇALIŞTIK AMA BU BİNALARA HİÇ GÜVENMEDİK"
28 yıl önce Ağrı'dan İzmir'e inşaatlarda çalışmak için geldiğini söyleyen Kaya, "İlk önce şu anda çökmek üzere olan Barış Sitesi'nin yanındaki Cumhuriyet Sitesi'nde sıva ustası olarak çalıştım. Daha sonra Barış Sitesi yapılmaya başladı. Orada da arkadaşlarla birlikte çalışıyorduk. Biz inşaatında çalıştık ama o binalara hiç güvenmedik" diyor.
"BASTIĞIMIZ ZEMİN TİTRİYORDU"
Bu binaların inşaatlarında çalıştıktan sonra aynı mahallede kendine 3 katlı bir ev inşa eden Kaya, yıkılan Barış Sitesi'nden çıkarılan cansız bedenleri evinin üst katından izlerken çarpıcı son dakika itiraflarında bulunuyor: "Ben Barış Sitesi'ne harç taşırken binanın içinde yürümeye korkuyordum. El arabasıyla malzeme götürürken üstüne bastığımız zemin titriyordu. Kendi aramızda bu binalara güven olmaz diye konuşuyorduk. O dönem malzeme kalitesizdi. Biz söylüyorduk ama dinlemiyordu yaptıranlar."
MALZEME VE USTALAR SÜREKLİ DEĞİŞİYORDU
Mahalledeki binaların temellerinin çok zayıf olduğunu belirten Kaya, binaların ilk depremde yıkılacağını o zamandan tahmin etmiş: "Bu binalar kooperatif yapımı. Sürekli inşa aşamasında durdu. Taşeronlarla sıkıntı oluyordu. Öyle olunca da devamlı kullanılan malzemeler, ustalar değişiyordu. Demir işlerini yapan arkadaşım binada kullanılan demirlerin yetersiz olduğunu, müteahhitin onu dinlemediğini söylüyordu. Biz burada olacak ilk depremde bu binaların yıkılmasını bekliyorduk."
YAPTIRANLAR BAŞKASINA SATMIŞLAR
Mahalledeki evlerin önceki yıllarda çok ucuz olduğunu söyleyen Erol Kaya son dakika açıklamalarında "Siteyi yaptıran kooperatif üyelerinin çoğu burada oturmadı. Onlar başkalarına sattı. İşte yeni yeni hareket başlamıştı. Yakınlara gökdelenler yapılınca burası değer kazandı. Çok sayıda insan taşındı" diyor. - Hürriyet