Son dakika: Formula 1 heyecanında yeni gelişme! İlk uçak iniş yaptı...

İntercity İstanbul Park'ta yapılacak olan Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'nin araç ve malzemelerini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indi.

Tüm dünyadan milyonlarca izleyicisi bulunan, Formula 1 sezonunun on dördüncü yarışı Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020, 9 yıl aradan sonra 13-14-15 Kasım tarihinde İntercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında kullanılacak araçları ve malzemelerini taşıyan kargo uçağı ilk seferini İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na yaptı. Air Bridge Cargo Airlines'a bağlı uçak dün saat 18.50 sıralarında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Kargo uçağından araçları ve malzemeleri nakliye işini Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Lojistik şirketi üstlendi.

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