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Son dakika haberi: ordusu kayıplar vererek geri çekildi

Son dakika: birliklerine saldırma girişiminde bulunan ordusu, Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğradı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan ordusunun kayıplar vererek geri çekildiği ifade edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 09:58 Son Güncelleme: 5.11.2020 10:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi

Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi.

AZERBAYCAN ORDUSU AÇIKLADI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 Kasım gün boyunca ve 5 Kasım sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun, Azerbaycan birliklerinin bulunduğu mevkilere ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve havanlarla ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Ağdere ve Hocavend istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıp vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı bildirildi. Tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu aktarıldı.

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Son dakika haberi: Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi
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