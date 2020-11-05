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Son dakika: 'deki ile ilgili provokatif paylaşım yapanlara operasyon! Gözaltılar var...

Son dakika haberine göre; ‘deki depremle ilgili sosyal medya siteleri üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 5.11.2020 15:18 Son Güncelleme: 5.11.2020 15:22 ABONE OL
Son dakika: İzmir'deki deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapanlara operasyon! Gözaltılar var...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya siteleri üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 12 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Haklarında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçu işledikleri gerekçesiyle adli işlem yapılan şüphelilerden 8'i serbest bırakıldı. İki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İki şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Dört kişi hakkında da suç duyurusunda bulundu.

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Son dakika: İzmir'deki deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapanlara operasyon! Gözaltılar var...
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