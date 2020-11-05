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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi, genel merkezinin yeri, kurulacağı tarih belli oldu! Tüzükte dikkat çeken detay

: 'ün partisinin ismi, genel merkezinin yeri, kurulacağı tarih belli oldu! Tüzükte dikkat çeken detay

haberi: 'ye isyan bayrağını çekerek kendi partisini kurmak için harekete geçen, bir süredir de 'Türkiye Değişim Hareketi' ismini verdiği oluşum ile nabız yoklayan 4 Ocak'ta partisini kuruyor. Sarıgül'ün partisi ile ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Partinin ismi 'Türkiye Değişim Partisi olarak belirlenirken, Genel Merkez binasının ise Beysukent'te olacağı belirtiliyor. Sarıgül'ün partisinin tüzüğünde, 'iki kere üst üste partiyi iktidara taşıyamayan genel başkan, genel başkanlıktan düşecek' maddesi yer alıyor. Daha önce, CHP Genel Başkanı 'na kurultayda rakip olan de benzer bir maddeyi vaat olarak sunmuştu.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 09:30 Son Güncelleme: 5.11.2020 09:39 ABONE OL
SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi, genel merkezinin yeri, kurulacağı tarih belli oldu! Tüzükte dikkat çeken detay

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Değişim Hareketi ismini verdiği oluşum ile il il, ilçe ilçe dolaşan , parti kurmak için çalışmalarına hız verdi. Sarıgül'ün kurmaya hazırlandığı partiye ilişkin bilgileri gelmeye başladı. Sarıgül'ün partisinin ismi, Genel Merkez binasının yeri, ilan edileceği tarih gibi bilgilerin yanı sıra, tüzük maddelerine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Sarıgül'ün partisinde iki kez üst üste partisini iktidar yapamayan genel başkanın görevi kesin olarak düşecek.

SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi, genel merkezinin yeri, kurulacağı tarih belli oldu! Tüzükte dikkat çeken detay

OCAK AYINDA KURULUYOR, PARTİ GENEL MERKEZİ BEYSUKENT'TE

Milliyet'e konuşan Sarıgül'e yakın bir kaynak, "Çok büyük ihtimalle parti ocak ayında kurulacak. Ocak ayının ilk iş günü diyebiliriz. Hareketin ismi Türkiye Değişim Hareketi (TDH). Partinin ismi de Türkiye Değişim Hareketi Partisi olacak. Ankara İl Binası hazır. Genel Merkez binası da bitmek üzere. Genel Merkez Binası Beysukent'te olacak" dedi.

SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi, genel merkezinin yeri, kurulacağı tarih belli oldu! Tüzükte dikkat çeken detay

İKİ KEZ SEÇİLEMEYEN GENEL BAŞKANLIKTAN DÜŞECEK

Sarıgül'ün partisi ile ilgili bir diğer dikkat çeken detay ise tüzük çalışmaları ile ilgili. Titiz bir tüzük çalışması yürüten Sarıgül'ün ekibinin ana kriteri ise, iktidar yapamayan genel başkanın görevinin düşmesi...

SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi, genel merkezinin yeri, kurulacağı tarih belli oldu! Tüzükte dikkat çeken detay

'de koltuğu bırakmayan sonrası yola çıkan isimlerden olan Sarıgül'ün bu maddeyi tüzüğe eklemesi dikkat çekti. Daha önce de, , CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'nu koltuğu bırakmamak konusunda ağır sözler ile eleştirmiş, partinin başına geçmesi durumunda 'iki seçim kazanamayan genel başkan bırakacak' şeklinde bir maddeyi tüzüğe ekleteceğini söylemişti.

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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi, genel merkezinin yeri, kurulacağı tarih belli oldu! Tüzükte dikkat çeken detay
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