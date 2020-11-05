Zarife’den geriye nişan fotoğrafı kaldı

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altından en son çıkartılan diş hekimi Zarife Doğan dün ailesinin gözyaşlarıyla Gaziemir'de toprağa verildi. Genç diş hekiminin nişanlı olduğu ve önümüzdeki yaz evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Depremin yaşandığı gün Doğan'ın izinli olmasına rağmen, 'Randevularım var, gitmem gerekiyor' diyerek izin kullanmadığı öğrenildi. Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazından dün sabah saatlerinde acı bir haber daha geldi. 3 yıllık diş hekimi Zarife Doğan'dan geriye hukuk fakültesi öğrencisi Ozan Ejder ile nişan fotoğrafı kaldı.