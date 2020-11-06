50 saniyede araba çalan hırsız! 10 günde 5 araba çaldı

İstanbul'un Anadolu yakasındaki ilçelerinde 10 gün içinde 5 otomobil çalan hırsız, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin anahtar olmadan 50 saniye içerisinde, çaldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde hırsızın aynı kişi olduğunu belirledi. Şüphelinin ayrıca 3 otomobilin plakasını da çaldığı ortaya çıktı.



Oto hırsızlık büro amirliği ekipleri otomobillerin nasıl çalındığı ile güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde kullanılan yöntemin eski bir sabıkalıya ait olduğunu tespit etti. Şüphelinin içine bindiği otomobilleri ortalama 50 saniye içinde çalıştırarak çaldığı görüldü. Şüphelinin araç kapılarını açtıktan sonra otomobilin beynini yanında getirdiği bir başka elektronik beyinle değiştirdiği ardından çalıştırarak götürdüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalarda hırsızlığı yapan kişinin daha öncede aynı yöntemi defalarca hırsızlık yapan defalarca Ayhan D.(59) olduğu ortaya çıktı.

Polis önceki gün düzenlediği operasyonda şüpheli Ayhan D.'yi gözaltı aldı. Daha önceden de oto hırsızlığı, güveni kötüye kullanmak, sahtecilik suçlarından defalarca gözaltına alındığı tespit edilen Ayhan D.'nin çaldığı 2 otomobilde bulunarak sahiplerine teslim edildi



Gayrettepe'de bulunan Oto hırsızlık büro amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Ayhan D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şüphelinin çaldığı 3 otomobili bulmak için operasyonları sürdürüyor.