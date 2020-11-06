Bakan Koca, Ayda ve Elif bebekleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti, çocuklara hediyeler verdi. Koca depremde enkaz altından kurtarılan ve simge haline gelen Elif ve Ayda bebek ile de yakından ilgilendi. Minik Ayda, "Bizden başka ne istersin?" diye soran Koca'ya "Maymun" yanıtını verdi. Koca, gülerek maymunu Ayda'ya göndereceğini söyledi. Koca "Şu an hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız taburcu edildi. Ayda bebeğimizi ziyaret ettim. Genel durumu iyi. İdil kızımız ve annesinin genel durumu iyi, Kovid açısından tedavilerini alıyorlar, ciddi bir semptomları yok" dedi.İZMİR Buca İlçe Stadı'nda kurulan çadır kentte kalan Damla Melisa Başıbüyük'ün 14. yaş gününde kutlama yapıldı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Damla ile pasta kesip, çadır kentteki çocuklara hediyeler dağıttı. AA