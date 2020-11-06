Binali Yıldırım, İzmir'deki çadır kenti ziyaret etti

"GİDEN CAN GERİ GELMİYOR ANCAK YARALAR SARILIYOR"

Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini ileten Yıldırım, şunları söyledi:

"Giden can geri gelmiyor ancak yaralar sarılıyor. İlk andan itibaren oluşturulan İl Kriz Merkezi'nde arkadaşlarımız, tüm bakanlıklar olağanüstü bir gayretle çalışıyor. Sahada da görüyorsunuz buradaki çadır kentte bütün kurumların görevlileri var. Sıcak aş dağıtılıyor 24 saat. Çadırlar ihtiyaçtan fazla. Yani yüzde 60'ı ancak dolu. Diğerleri de ihtiyaç oldukça hazır bekletiliyor. Bir yandan da sahada ağır, orta ve az hasarlı olmak üzere şu ana kadar 43 binin üzerinde bina elden geçirildi. Enkazlar da kaldırılıyor. Cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı, 1 ay içerisinde ağır hasarlılardan başlamak üzere binaların yeniden yapımına başlanacak ve önümüzdeki sene bitmeden önce de tamamlanıp hak sahiplerine verilmesi öngörülüyor."