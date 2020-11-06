Enkaz altında kalan CHP’nin belediyecilik anlayışıdır

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Bahçeli, CHP'nin depremin enkazı üzerine kurmak istediği istismara sert tepki gösterdi. Bahçeli konuşmasında şu mesajları verdi:Depremi siyasete alet eden savruk ve sorumsuz zihniyetlerin bu felaket günlerinden de istifade gayretkeşlikleri vahim bir çarpıklık olarak tezahür etmiştir. İzmir'de, 1989 yılından bugüne kadar -bir dönem haricinde- yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir. Seferihisar'ın bir önceki dönem Belediye Başkanı olan şahsın, depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın ne kadar dayanıksız olduğunu, beton parçaların kürekle bile nasıl kırılabildiğini, bununla ilgili de geçmişte hangi denetimleri yaptığını açıklaması ertelenemez görevidir.CHP Genel Başkanı'yla parti yöneticilerinin aynı anda girdikleri hezeyan nöbetinden bir türlü kurtulamamaları, sürekli yalana, dolana ve iftiraya müracaatları telafisi olmayan siyasi ahlak noksanlığının ileri düzeyde ifşa ve ilamıdır. Bunların kalpleri kararmıştır. Vicdani refleksleri laçkalaşmıştır. CHP'nin yalancı sözcülerinin mumu yatsıdan önce sönmüştür. Hiçbir milli ve manevi konuda milletimize tercüman olamayan, olmayı da düşünmeyen CHP'nin depremin enkazı üzerine kurmak istediği istismar kumpası bozguna uğramıştır. Aslında İzmir'de enkaz altında kalan CHP zihniyetinin belediyecilik anlayışı olduğu belgelenmiştir.