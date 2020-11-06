Fayların etrafı yapılaşmaya kapatılacak

Hükümet, yaz aylarında yaşanan Elazığ depreminden sonra önemli bir adım attı ve gelişmiş ülkelerde benzerleri bulunan fay yasası ile ilgili çalışmalara başladı. Çalışmanın önümüzdeki aylarda tamamlanması ve düzenlemenin Meclis'e sunulması bekleniyor. Düzenlemede şunlar yer alacak:Türkiye genelindeki tüm aktif faylar tek tek incelenecek. Hangi fay hangi aralıkta deprem üretiyor (kaç yılda bir deprem oluyor) tespit edilecek.Fayların ne kadar kayma hızı var belirlenecek. Fay zonları boyunca hendekler açılıp fayın genişliği ölçülecek. Tespit edilyen fay genişliğinin çevresindeki sakınım bandı (ne kadarlık alana bina yapılmayacak) belirlenecek. Fay üzerinde yapılaşmaya izin verilmeyecek. Bazı fay hatlarının etrafında deprem üretme potansiyeline göre okul, kışla, hastane gibi yapılar hariç belli ölçülerde yapılaşmaya izin verilebilecek.Fay hatları üzerine yapılmış binaların ise kentsel dönüşüme tabi tutulması için mevcut düzenlemelere ek ne yapılabileceğine bakılacak.Türkiye uzun süredir İstanbul depremini tartışıyor. İstanbul Risk Haritası'ndaki fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak sıralanıyor.