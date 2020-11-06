İzmir'deki depremde görevli Kocaeli sağlık ekibine teşekkür belgesi verildi

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, 30 Ekim'deki depremin ardından gittikleri İzmir'de görev yapan UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine teşekkür belgesi sundu.

İl Sağlık Müdürü Pehlevan, burada yaptığı konuşmada, afette önemli görevleri başarıyla gerçekleştirerek kritik hizmetler veren ekiplerle gurur duyduklarını söyledi.

Ekip tarafından kendilerine iletilen öneri ve görüşlerin değerli olduğunu belirten Pehlevan, "Kurtardığınız insanlar ve şahsım adına sizlere gönülden teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Hepiniz gerçek birer kahramansınız ve iyi ki varsınız." dedi.

- KOCAELİ UMKE VE 112 ACİL SERVİS EKİPLERİNİN İZMİR'DEKİ ÇALIŞMALARI

30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen deprem sonucu Sağlık Bakanlığının talimatıyla Kocaeli envanterinde kayıtlı bulunan "Konstrüksiyonlu Personel Barınma Seti" talebi üzerine 2 tır, kamyon ve lojistik aracıyla, 3 konteyner, şişirilebilir çadır ünitesi, 6 ısımak, 6 klima ve jeneratörün bölgeye nakli yapılmıştı.

Toplam 25 personelden oluşan 3 UMKE timi, lojistik ekibi, 2 112 Acil Sağlık ekibi İzmir'e hareket etmiş, kentte "Afet Koordinasyon Merkezi"ni devralan Kocaeli ekibi tarafından saha çalışması, personel ve lojistik envanter kayıtları hazırlanarak enkaz çalışma vardiyaları ve Sahra Hastaneleri kurulum planlamaları oluşturulmuştu.

Kocaeli UMKE Lojistik Ekibi, Buca Şirinyer Hipodromu'nda kurulan çadırkent alanına 5 üniteden oluşan Sahra Hastanesi kurmuş, enkaz altında kalan vatandaşların çalışmalarına katılarak, birçok hastanın da hastanelere naklini gerçekleştirmişti.