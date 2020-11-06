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'ta bir belediye Başkanı daha yakalandı

’ta bir ilçe belediye başkanı daha koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kahramanmaraş’ta bu güne kadar Vali Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanı, milletvekili, garnizon komutanı ile gençlik kolları başkanı Kovid-19’a yakalandı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 7.11.2020 00:26 Son Güncelleme: 7.11.2020 00:28 ABONE OL
Kahramanmaraş'ta bir belediye Başkanı daha yakalandı

İlde vaka sayıları her geçen gün artış gösterirken Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un korona virüs testi pozitif çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün kente yağacağı ziyaret öncesi programa katılacağı için koronavirüs testi yaptıran Osman Okumuş test sonucunun pozitif çıkması üzerine karantinaya girdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Okumuş'un Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz; Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş'un bugün yaptırmış olduğu Covid-19 testi maalesef pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavisine başlanmıştır. Durumu çok şükür iyi. Dua eder, dualarınızı bekleriz" ifadeleri kullanıldı.

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Kahramanmaraş'ta bir belediye Başkanı daha yakalandı
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