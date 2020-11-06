Kastamonu Valisi Çakır: "Hasta olduğunu bile bile ziyaret yapan vatandaşlarımız var"

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve İl Sağlık Müdür Vekili Yüksel Kutlu ile kent merkezindeki bazı iş yerlerini denetleyen Çakır, temizlik, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Çakır, gazetecilere, salgının Kastamonu'da temmuz ayının sonunda zirve yaptığını söyledi.

Alınan tedbirlerle eylülde düşüş yaşandığını belirten Çakır, "Ancak son 2 haftadır hem dünyada hem ülkemizdeki ciddi artışlar, ilimizde de geçen hafta itibarıyla kendini göstermeye başladı. Bu rakamlar şu an için yönetilmez seviyede değil fakat kesinlikle tedbirlerimize en üst düzeyde devam ettirmemizi gerektiriyor." dedi.

Akraba ziyaretlerinin virüsün yayılma hızını artırdığını vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

"Maalesef birçok ilimizde olduğu gibi ilimizde de akraba, komşu ziyaretlerinin virüsün yayılmasına imkan sağladığını görmekteyiz. Birçok ilçemizde sıfırlamış olduğumuz vaka sayılarının maalesef tekrar arttığını tespit ettik. Bu kapsamda özellikle son 2 haftadır kolluk kuvvetlerimizle, belediye personelimizle, muhtarlarımızla, bu mücadeleye destek veren tüm kamu kuruluşlarımızla vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Bundan sonra önceliğimiz, komşu ve akraba ziyaretlerini mümkünse sıfırlamak."

Çakır, her yaştan insanın virüsün hedefinde olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Şu anda hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerimizde bir sıkıntı yok ama vaka artışlarımız bu şekilde devam edecek olursa maalesef ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Onun için hepimizin bu konuda hassas olması gerekiyor. Elde ettiğimiz kazanımları korumak için herkesin bu konuda hassas olmasını ve kurallara riayet etmesini bekliyoruz. İzolasyon konusunda da ilimizde 2 yurdumuz ayrılmıştı. 36'sı pozitif, 5'i temaslı olmak üzere 41 vatandaşımız yurtlarda barınıyor. Bunların birçoğu kendi iradeleriyle yurtlara yerleşti. 5'ini izolasyon kurallarına uymadıklarını için zorunlu olarak yerleştirdik. Vatandaşlarımızın bu konuda talepleri olursa yardımcı oluyoruz."

Verileri her hafta analiz ederek neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini dile getiren Çakır, "Koronavirüs tedbirleri konusunda hala duyarsızlık gösteren vatandaşlarımız var. Son 1 haftada 59 vatandaşımıza cezai işlem uyguladık. Hasta olduğunu bile bile semptom olmadığı için, 'Ben iyiyim.' diyerek ziyaret yapan vatandaşlarımız var. Geçenlerde bir ilçede sadece 20 küsur vaka, mevlit organizasyonundan oldu." ifadesini kullandı.