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saldırısının faili tutuklandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 6.11.2020 ABONE OL
Kayseri saldırısının faili tutuklandı
Kayserı'de çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı askerlerini taşıyan özel halk otobüsüne 17 Aralık 2016 tarihinde bombalı araçla düzenlenen saldırının faillerinden Ferhat Tekiner ile birlikte 4 zanlı tutuklandı. Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu 54 askerin ise yaralandığı bombalı saldırının faillerinden olan Fırat Botan kod adlı terörist Ferhat Tekiner, MİT'in Kuzey Irak'ta düzenlediği operasyonla Türkiye getirilmişti. Terörist Ferhat Tekiner ve diğer üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
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Kayseri saldırısının faili tutuklandı
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