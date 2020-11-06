CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sevigen ise Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon çekiyorlar' sözlerine tepki gösterdi: Çok doğru bir yaklaşım değil. 'Şuradan buradan yardım alıyor' diyerek yıpratılmaya çalışıldı. Kimseye iftira atamazsınız. Elinizde bilgi ve belge varsa bunu açıklamak zorundasınız. CHP'li birisinin Külliye'ye gittiğini söyledi. Ne oldu? Doğru olmadığı anlaşıldı. Partiden ayrılan her isme saygı duyulmalıdır. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül partiden neden uzaklaştı? CHP'yi yönetenlerin bu soruyu kendine sorması gerekiyor. Kraldan çok kralcılık yapanlar, CHP'yi bugün tartışmaların merkezinde tutuyor.