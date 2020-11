Konutlar bir yıla tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan'ın buradaki konuşmasından satırbaşları şöyle:Deprem anından itibaren arama, kurtarma, enkaz kaldırma, hasar tespiti, sağlık hizmetleri ile barınma ve gıda destekleri başta olmak üzere depremzedelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılanmıştır. Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. İnşallah bir ay içinde de deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden hak sahiplerine evlerini teslim etmiş olacağız. Şu andaki yol haritamız bu.İzmir'deki depremin olduğu bölge sulak bir bölge. Biz şimdi Tarım Orman Hayvancılığa ait bir bölgeyi, 1 milyon 400 bin metrekare, rezerve alan olarak yapılacak konutlara tahsis ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız inşaatlara başlayacak. Zeminle ilgili etütler yapıldı. Adımlarımız buna göre atılıyor.Ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat, beşinci gün oraya yapmış olduğu turistik seyahatte, "5 gün oldu, hâlâ enkazlar kaldırılmadı" diyor. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içine girilmiş olsaydı enkaz altından o yavru nasıl çıkarılacaktı. Yani, bir işi bilirsin konuşursun ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar.Düşünebiliyor musunuz? İzmir milletvekilisin, şöyle bir uğrayıp, günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada başından sonuna kadar kalman lazım. Bunu da yapmıyorsun, orada hayatını, her şeyini feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşlarımızla ilgili ileri geri konuşuyorsunuz. Hatırlayın, Kızılay ile ilgili de "Bir tane Kızılay çadırı görmedim" demişti Elazığ'da. Şimdi burayla ilgili de Kızılay'a verdiler, veriştirdiler. Kızılay, AFAD tüm imkânları ile orada. Yaklaşık 4 bine yakın çadırla orada hazır oldular. "Ben çadırda bu süreci geçirmek istiyorum" diyen vatandaşlarımıza, "Hayır, çadır yok" denmedi. Kaldı ki Kredi Yurtlar Kurumumuzun (KYK) yurtlarını da vatandaşlarımıza hazır hale getirdik.Yaşanan her felaket bize ülkemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğini tekrar hatırlatıyor. En yakını olarak 1999'u söylüyorum. Erzincan depremi, Erzurum depremi, Çaldıran, Iğdır, Lice, Bingöl, Gediz... Bunlar çok daha önceleri. Erzincan depreminde 33 bin vatandaşımız rahmetli olmuştu. Şu anda CHP sözcüsünün dedesi de o zaman İçişleri Bakanı'ydı. Kalkıp da şöyle geriye bakıp neler olmuş bunu sorgulama hassasiyetini göstermeyen bu zihniyet şimdi kalkıyor bu yalan yanlış ifadeleri kullanabiliyor.Amacımız, yenilenebilir enerjinin her alanında dünyada ilk sıralara yerleşmek. Gerçek çevrecilik işte budur Bay Kemal.Biz gelene kadar sadece 43 bin konut yapan TOKİ'nin 18 yılda tamamladığı, halen inşa ettiği ve projelendirdiği 975 bin konut ülkemizde bu alanda çok büyük bir devrimdir. Ancak hâlâ dönüştürmemiz gereken 6.7 milyon konut bulunuyor.Öncelikli olarak belirlediğimiz 1.5 milyon konutu 5 sene içinde inşa etmeyi planlıyoruz. Riskli yapı olarak ilan ettiğimiz 688 bin birimin 670 binindeki tahliye ve yıkımları tamamladık. Kentsel dönüşüm çalışmaları için 5 milyon vatandaşımıza yaklaşık 15.5 milyar liralık destek verdik.İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu şehirlerimizde bu süreci hızlandırmalıyız. Milletimizin de oturduğu binanın depreme dayanıklılığını tespit ettirmesi, hızla sağlam bina inşası için harekete geçmesi gerekiyor.Hükümetlerimiz döneminde 4.7 milyar fidanı toprakla biz buluşturduk. Teröristler boş durmuyor. Baktılar ki insanları öldürmekle başarılı olamıyorlar, bu defa sessiz, masum ağaçlarımızı yakmaya başladılar. Çünkü bir insan gibi ağaçlar da bizim için canlıdır, değerlidir. Bu teröristler benzini dökerek işte İskenderun, Hatay'ın ilçelerinde bu ormanlarımızı yaktılar.3 Kasım iktidara gelişimizin 18. yıldönümüydü. Yıl içinde yaptığımız 1 milyon yeni üyemizi temsilen 1 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefledik. Ancak, İzmir depremi sebebiyle tören kısmını iptal ettik. İnşallah önümüzdeki yıllarda her 3 Kasım'da 1 milyon yeni üyeyi temsilen 1 milyon yeni fidanı toprakla buluşturmayı sürdüreceğiz. Şu anda toplamda 11 milyon 200 bin üye sayısını yakalamış bulunuyoruz. Üyelerimiz kollarını açarak el ele verseler rahatlıkla Türkiye'nin bir ucundan diğerine insan zinciri oluşturabiliriz.AK Parti'nin hiçbir il başkanı, ilçe başkanı, yöneticisi, belediye başkanı, milletvekili, velhasıl hiçbir temsilcisi milletten kopuk olamaz. Teşkilatlarımızda sen-ben olayını bir kenara koyalım.2020'nin 11 ayında 17.1 milyar liralık tarımsal destek verdik. Hani diyor ya ana muhalefetin başındaki zat, "Çiftçilerimiz aç, susuz, ne verildi." Kulağı var duymuyor, gözü var görmüyor... Tarım ürünleri ihracatımızın 18 milyar doları bulması ülkemizin geldiği yeri gösteriyor. Bazıları Türkiye'nin buğday, mısır gibi ürünler ithal ettiğini söyleyerek kafaları bulandırmaya çalışıyor. Buğday üretimimiz, tüketimimizin üzerinde. Peki buna rağmen niye ithalat yapılıyor? Çünkü buğdaydan un, makarna, pek çok gıda maddesi üretiyor, bunları ihraç ediyoruz. Ama anlamaz bu işlerden. Sadece bol bol iftira atsın.